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: bölgesine saldırı düzenlendi

: rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 21:18
MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.

Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.

Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.

Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.

Durum yakından takip edilmektedir.

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MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi
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