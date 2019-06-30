Eren Bülbül’ün adı artık semalarda

BUGÜN NELER OLDU

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şehit Eren Bülbül'ün (15) adını taşıyan SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Trabzon'da 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün adı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'ye verilmişti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Eren Bülbül'ün isminin verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaşarak, TB2 SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Aziz şehidimiz Eren'in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA, bugün (dün) ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Eren'in adı artık semalarımızda hür ve özgür. #iyikivarsınEren" ifadelerini kullandı.