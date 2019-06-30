Son dakika: Küçükçekmece'deki taciz iddialarına Emniyetten flaş açıklama

Küçükçekmece'de kız çocuğuna yönelik taciz iddiasının ardından gece hareketlilik yaşandı. Yürümek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Kalabalık dağılırken, gözaltıların olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde küçük kıza bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yürümek istedi. Aynı cadde üzerindeki emniyet müdürlüğüne yürümek isteyen gruba polis dağılın çağrısında bulundu. Yapılan uyarılar sonucunda vatandaşların dağılmaması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Vatandaşlar ara sokaklara dağılırken bazı kişilerin gözaltına alındığını öğrenildi.



EMNİYET TACİZ İDDİALARINI YALANLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.

Açıklamada, olayda, "herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.