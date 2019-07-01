Emine Erdoğan sıfır atık uygulamalarını inceledi

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Emine Erdoğan, 'Dünya'nın ilk Sıfır Atık Kasabası' olmaya aday olan Kamikatsu'nun Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle Osaka'da biraraya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Binpınar ve çevre uzmanlarının da katıldığı görüşmede, sıfır atık uygulamalarına ilişkin karşılıklı tecrübe aktarımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hanamoto, çöpleri yakmanın hem maliyetli hem de doğaya zarar verdiği için ayrıştırma modeline geçtiklerini ve artık kasaba halkının 34 ayrı kategoride çöpleri evlerinde ayrıştırarak atık merkezine getirdiklerini söyledi. Türkiye'de yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında sıfır atık ilçesi kurulması yönünde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamoto'yu çalışmaları yerinde görmesi için Türkiye'ye davet etti.