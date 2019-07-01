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G-20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor? zirvesi nedir, nerede yapılıyor?

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan zirvesi başladı. Tüm dünyanın gözü kulağı G20 zirvesine hangi ülkelerin katıldığına çevrilmiş durumda. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar Japonya'nın Osaka kentinde bu önemli için bir araya geldi. Küresel piyasalar Japonya'da başlayan Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışına odaklanılırken nedir, nerededir sorularına yanıt aranıyor. Peki G20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.7.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 09:58
G-20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor? G20 zirvesi nedir, nerede yapılıyor?

Türkiye'nin de üyesi olduğu zirvesi nedir, nerede yapılıyor merak edildi. Ticaret ve ekonomiyi takip edenler 2019 yılında hangi ülkelerin katıldığını öğrenmek istiyor. İki gün sürecek kapsamında yapılacak oturumlarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek ve dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atılacak adımların tespiti yapılacak. Bu önemli zirvenin üyeleri arasında Almanya, ABD, Arjantin'de yer alıyor. Peki G-20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor?

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G-20 zirvesine hangi ülkeler katılıyor? G20 zirvesi nedir, nerede yapılıyor?
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