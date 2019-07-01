Son dakika haberi: Kıbrıs'a düşen füze ile ilgili olarak flaş iddia! Uzmanlardan radar ve İsrail yorumu...

Suriye'nin dün akşam İsrail saldırısına karşı kullandığı S-200 füzesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor. Bölgeden son dakika haberleri peş peşe gelirken, konuya yönelik açıklamaların ardı arkası da kesilmiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaşanan olaya açıklamasının ardından, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 'KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir' sözleri kullanıldı.

KKTC'YE DÜŞEN FÜZE İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA! 'BU KONU...'

Savunma politikaları uzmanları, füzenin bölgeye düşmesinin nedenlerine ve Türkiye'nin bundan sonra ne yapması gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, düşen füze hakkında çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar;