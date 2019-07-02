Sivas 26 yıldır karanlık

BUGÜN NELER OLDU

Bugün Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan katliamın 26'ncı yıldönümü. Sanatçı Muhlis Akarsu, şair Metin Altıok, yazar Asım Bezirci ve sanatçı Nesimi Çimen gibi 37 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan bugüne otelde yangına neden olan kişi ya da kişiler ortaya çıkarılmadı."Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları İle Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda ise dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin suçlandı. İşte rapordan detaylar:Aziz Nesin'in protesto edileceğine yönelik bilgi, olay günü 11.00'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bildirilmesine rağmen önlem alınmadı.Dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin, olay günü 7 saat 45 dakika boyunca topluluğun dağıtılması yönünde polis ve jandarmaya talimat vermedi.Saat 13.30'da başlayan olaylara saat 20.55'te müdahale eden asker ve polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya başladı.Madımak Oteli'nde kalan ÇYDD Sivas Şube Başkanı Demet Işık, soruşturmaya bakan savcı Talat Şalk'a verdiği ifadede "Oteli boşaltsaydık o facia gerçekleşmezdi" dedi.Madımak Oteli'nde kalan Prof. Dr. Cevat Geray, vali Ahmet Karabilgin'in söz vermesine rağmen tahliye edilmeleri için 2 otobüs gönderilmediğine dikkat çekti.Sivas olayları öncesinde 305 kişilik komando bölüğü ve özel harekat timinden 100'ü Sivas dışına gönderildi.Dönemin Sivas Tugay Komutanı olan emekli tuğgeneral Ahmet Yücetürk ve dönemin Sivas Emniyet Müdürü Doğuhan Öner, olayların önlenmesi için vali Karabilgin'e başvurdu.Karabilgin 7.5 saat boyunca vatandaşları dağıtmadı.