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ve ile birlikte Avrupa da alarma geçti

Son dakika haberine göre tüm dünyada büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İddialara göre ve ’da olağandışı hareketlilik gözlendiği kaydedildi. Putin’in tüm toplantılarını iptal ettiği, Avrupa Komisyonu üyelerinin de ’de acil toplantıya çağrıldıkları öne sürüldü. Çin de Merkez Komitesi'de acil olarak toplantıya çağrıldı.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 20:16
Washington ve Moskova ile birlikte Avrupa da alarma geçti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü. Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada ise, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

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Washington ve Moskova ile birlikte Avrupa da alarma geçti
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