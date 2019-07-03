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Başkan Erdoğan, nikah şahitliği yaptı

Başkan , Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile 'ün nikah törenine katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 21:39
Başkan Erdoğan, nikah şahitliği yaptı

Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi.

Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.


Başkan Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

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Başkan Erdoğan, nikah şahitliği yaptı
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