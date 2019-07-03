Kuşak ve yol projesi Çin ile ortak rüyamız

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'daki G-20 zirvesi ve temaslarının ardından dün sabah Çin'deki resmi ziyaretine başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de İngilizce yayımlanan Global Times ve Çince yayımlanan Hunqi Shbo gazeteleri için bir makale kaleme aldı. İşte makalenin satırbaşları;Asya'nın en doğusunda ve Asya'nın en batısında yer alan iki kadim medeniyete sahip olan Çinliler ve Türkler, Tarihi İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladı. Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde de Çin Devlet Başkanı değerli dostum Sayın Xi Jinping'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişimi ile daha da güçlenerek devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuşak ve Yol girişimini kuvvetle destekliyoruz. Bu girişime 2013'te ilk destek veren ülkelerden birisi olduk. Şimdi Sayın Xi Jinping'in vizyonu doğrultusunda Kuşak ve Yol projesinin 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası örgütü kapsayan, 21. yüzyılın en büyük kalkınma projesine dönüşmüş olduğunu görmekten dolayı çok memnunuz.Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' girişimi 'Kuşak ve Yol' girişiminin kalbi durumunda. Türkiye'den başlayarak demiryolu ile Gürcistan'dan Azerbaycan'a, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Çin'e ulaşan Orta Koridor, 'Kuşak ve Yol' projesinin en önemli bileşenlerinden biri. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi'ni geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdik. İstanbul Boğazı'na inşa ettiğimiz 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı'nın altından geçen Marmaray ve Avrasya Tünelleri, Çanakkale Boğazı'nda inşasına başladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollar, otobanlar, hızlı tren hatları, lojistik üsleri, iletişim altyapıları da yine Orta Koridor projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz alt yapı yatırımları olup, Kuşak Yol Projesi'nin hedefi olan Pekin ve Londra arasındaki bağlantının sağlanması hedefine doğrudan katkı sunacaktır.Orta Koridor sağladığı süre avantajı ve mevsim etkilerinden bağımsız olarak 12 ay hizmet verebilecek bir güzergâh olması nedeniyle 'Kuşak ve Yol' projesine büyük katkı sunacaktır. Kuşak ve Yol projesini Orta Koridor ile entegre etmek için Çinli dostlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz. Karşılıklı saygı ve ortak çıkar doğrultusunda gelişen Türkiye ve Çin ilişkileri 2010 yılında Stratejik İlişki seviyesine yükseldi. Şimdi de kazan kazan anlayışıyla gelişen ilişkilerimizi Kuşak ve Yol girişimi ile paylaştığımız ortak gelecek vizyonu doğrultusunda daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz.Hedeflerimizi bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için "Çin rüyası", biz Türkler için de "Türk rüyası"dır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2049 kalkınma hedefleri gibi bizim de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu hedefler Türkiye ve Çin'in birlikte paylaştıkları ortak gelecek vizyonudur. İkili ilişkilerimizde artan iş birliği toplumlarımız arası etkileşimi yoğunlaştırmakta ve turizm alanında da önemli kazanımlar sağlamaktadır. Sayın Xi Jinping ile birlikte belirlediğimiz "1 milyon Çinli turist" hedefine önümüzdeki yıllarda ulaşmamız da ülkelerimiz arasında ilişkinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.Çin ile dış ticaret seviyesinin önce iki katı olan 50 milyar dolara, sonra 100 milyar dolara çıkarılması hedefimiz. Çinli iş adamlarını Asya ve Avrupa'nın kesiştiği nokta ile Kuşak ve Yol projesinin kalbinde yer alan ülkemize yatırıma çağırıyorum. Türkiye'ye yatırım, Kuşak ve Yol projesi hepimiz için yeni gelecek oluşturma rüyamıza yapılan yatırımdır.Dünyanın çok kutuplu yeni denge arayışı içerisinde olduğu günümüzde bütün insanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir uluslararası sistem inşasına ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Bu yeni sistemin inşası sürecinde de insanlık tarihinin en kadim medeniyetleri olan Türkiye ve Çin'e tekrar büyük görevler düşmektedir.Asya ile Avrupa arasında önemli ticaret hattı olan İpek Yolu'nun modern versiyonu 'Kuşak ve Yol Girişimi' karadan ve denizden olmak üzere üç kıta arasında çifte koridor oluşturacak. Girişimin arkasındaki Çin, 1 trilyon dolarlık projenin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki ticari kanalları açmayı hedeflediğini savunuyor. Yeni İpek Yolu ile mevcut lojistik imkanlarla bile ulaşılması zor noktalara gidilmesi hedefleniyor. Dev proje karadan olan hatta 'kuşak', denizden olan güzergaha ise 'yol' dendiğinden 'Kuşak ve Yol' adını taşıyor. Çin lideri Şi Cinping projenin 5 ilkesini parasal dolaşımın artırılması, karayolu bağlantılarını geliştirme, engelsiz ticareti teşvik, politika iletişimini hızlandırmak ve insanlar ve toplumlar arasındaki anlayışı artırmak olarak sıraladı.