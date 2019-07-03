“Madımak, Başbağlar gibi tüm insanlığın acısıdır”

BUGÜN NELER OLDU

Sivas'ta,2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği olayın 26'ıncı yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak otelinde bulunan anıta karanfil bırakan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Dert tüm ülkenin derdi, acı tüm insanlığın acısıdır, tıpkı 5 Temmuz'da Başbağlar'da yaşanılan vahim olaylar gibi" dedi. Vali Ayhan, Sivas ve katliam kelimelerinin bir arada kullanılmamasını da isteyerek, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzide şehrimizin katliamla özdeşleştirilmesinin önüne geçilmesini rica ediyoruz" diye konuştu./SABAH