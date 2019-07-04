Başbağlar 26 yıldır adalet bekliyor

Erzincan Kemaliye'ye bağlı Başbağlar'da PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği katliamın üzerinden 26 yıl geçti. Yaşanan olayın acısı daha dün gibi taze. Köylülerin "Türkiye'nin en büyük faili meçhul olayı" dediği katliamın yaraları hala sarılamadı. 5 Temmuz 1993'te yaşanan katliamda 33 sivil hayatını kaybetmişti. Köylüler o acı günleri ve sonrasını SABAH'a anlattı. İşte özetle söyledikleri:



KURTULAN TEK İSİM

Teröristlerin yaylım ateşine tuttuğu kalabalıktan sağ kurtulan 3 kişiden hayatta kalan tek isim olan köyün 30 yıllık muhtarı Ali Akarpınar: Başbağlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin karanlık yıllarında gerçekleşen en büyük faili meçhulü. Camiden gelip bizi topladılar. Köye üç taraftan giriş yapmışlar. Sayıları 80 ile 100 arası. Yaklaşık yirmi dakika boyunca bize proganda yaptılar. Sivas olayını Maraş olaylarını anlattılar. Ellerindeki bildirileri okuduktan sonra ateş etmeye başladılar. Ben o sırada kafamı taşa vurdum. O an bayılmışım. Muhtemelen beni öldü zannettiler. Olayın hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardı. Başbağlar sadece bir araç olarak kullanıldı. Olaydan kısa süre önce Sivas'ta bir katliam gerçekleştirildi. Onun intikamı olarak Başbağlar görülüyor fakat ben olayın bu kadarla sınırlı olduğunu düşünmüyorum.







DİRİ DİRİ YAKTILAR

Katliamda ağabeyi evde diri diri yakılan Fikri Aydınlı: Evi ateşe vermişler. Ağabeyim yanarak şehit oldu. Bu insanın insana yapacağı bir muamele değil. Allah bunun hesabını soracak.

Babasını kaybeden Fahri Öztürk: 26 yıl geçti. Hala olayın perde arkası aralanmadı. Biz babamın ve buradaki 33 canın hesabını sormak istiyoruz. Oynanmak istenen oyun neydi. Neden Başbağlar? Kimse buna hâlâ bir cevap vermedi.

Katliamda 3 dayısı ve damadı ölen İbrahim Aykut: Damadım, torunum ve kızımla ziyarete gelmişlerdi. Daha 27 yaşındaydı. Evden camiye gitmek için çıkınca torunum arkasından ağlamış. Camiye gittikten sonra toplanıp o yere götürülmüş ve şehit edilmiş.



MADIMAK'IN İNTİKAMI

Kardeş olan iki amca çocuğunu toprağa veren Tahsin Baltacı: Madımak'ın intikamı olarak Başbağlar'ın ne suçu var? Çocukların diri diri yakıldığı, masum insanların üzerlerine kurşunların yağdırıldığı bu acı olay her geçen gün içimizi yakmaktadır.

Öldürülen Hüseyin Güner'in kardeşi Ahmet Güner: Ağabeyim Almanya'dan köye minibüs getirmişti. O minibüs hala anıt mezar yanında duruyor. Bir cehennem yaşadı Başbağlar. Bu acının dinmesi kolay değil.



GERÇEK FAİLLER BULUNAMADI

Başbağlar katliamında köydeki 210 haneden 190'ı yakılmıştı. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliam mağdurlarına sahip çıkmıştı. Katliamla ilgili 28 dava açıldı. Olayın faili olarak sadece iki terörist yakalandı. Onların da başka suçlardan etkin pişmanlık yasasıyla teslim olduğu ve Başbağlar'ı dosyaya eklettikleri tespit edildi. Tüm davalara takipsizlik kararı verildi.

Vatanı bölemezler



BAŞBAĞLAR KÖYÜ DERNEK BAŞKAN YARDIMCISI ŞERİF GÜN: 26 senedir bitmeyen bir acı yaşıyoruz. Adalet bekliyoruz. 33 canımızı şehit verdik. Evlerimiz kül oldu, hayvanlarımız telef oldu. Yüzlerce çocuk yetim kaldı. Biz o zaman da ülkemizin üzerinde oynanan oyunun farkındaydık. Vatanı bölemezler, ezanı susturamazlar. Bunun için hepimiz canımızı vermeye hazırız. Bizim tek istediğimiz bu olayın aslı ortaya çıksın.

BUGÜN NELER OLDU