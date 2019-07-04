Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye has bahçeyi Pekin’e taşıdı

has bahçeyi Pekin’e taşıdı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019
Türkiye has bahçeyi Pekin’e taşıdı
Türkiye, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen 21. Bahçecilik/Botanik EXPO'sunda, Başkanı Erdoğan'ın himayeleri ve desteği, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ile 2 bin 400 metrekarelik alanda EXPO'nun en büyük pavyonlarından biriyle temsil ediliyor. "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" temasıyla 29 Nisan'da başlayan 7 Ekim'e kadar sürecek EXPO kapsamındaki Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışı da gerçekleştirildi. Açılışa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de katıldı.
Pavyonun ana ögelerinden olan ve Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane'de, "Endemik Bitkiler Tüneli", "İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı", "7 bölge 7 iklim" kareografisi çerçevesinde Bodrum evi, Galata Kulesi, Harran Evi, Serender, Peri Bacaları, Düğmeli evler ve Harput evlerinin sembolik örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye has bahçeyi Pekin’e taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN