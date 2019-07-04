Türkiye has bahçeyi Pekin’e taşıdı

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Türkiye, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen 21. Bahçecilik/Botanik EXPO'sunda, Başkanı Erdoğan'ın himayeleri ve desteği, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ile 2 bin 400 metrekarelik alanda EXPO'nun en büyük pavyonlarından biriyle temsil ediliyor. "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" temasıyla 29 Nisan'da başlayan 7 Ekim'e kadar sürecek EXPO kapsamındaki Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışı da gerçekleştirildi. Açılışa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de katıldı.Pavyonun ana ögelerinden olan ve Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane'de, "Endemik Bitkiler Tüneli", "İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı", "7 bölge 7 iklim" kareografisi çerçevesinde Bodrum evi, Galata Kulesi, Harran Evi, Serender, Peri Bacaları, Düğmeli evler ve Harput evlerinin sembolik örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.