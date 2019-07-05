Bekçilik sınav giriş yerleri bugün açıklanıyor! 2019 MEB Bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Bu yıl ikinci kez yapılacak olan bekçilik sınavının tarihi 13 Temmuz olarak belirlenmişti. Sınav tarihinin belli olmasına karşılık hala giriş yerlerini öğrenemeyen bireyler, konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlardı. Dün EGM tarafından yapılan açıklama sonrasında bekçilik sınav giriş yerlerinin bugün açıklanacağı belirtildi. Sağlık kontrolünden geçen adayların belgeleri bugün yayınlanacak ve biz de Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler ile paylaşacağız. İşte 2019/1 ve 2019/2 bekçilik sınavına dair detaylar...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2019 BEKÇİLİK SINAV YERLERİ SORGULAMA

Bekçi olma hayali kuran bireyler, sınavlara başvuru da bulundular. Özellikle son dönemde oldukça popülerleşen bu meslek grubuna talep de bir hayli fazla oluyor. Bekçilik sınavı ile ilgili giriş yerlerini bugünden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden öğrenebileceksiniz. İşte Bekçilik sınav yerleri sorgulama adresi…

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