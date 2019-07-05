Son dakika: Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TARİH BOYUNCA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDU VE DEVLETLERİNİ KURMUŞ BİR MİLLETİZ

Biz dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmamızın nedenini çok iyi biliyoruz. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan, barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir. Buradaki hoca ve komutanlarımızın daha yakından bildikleri gibi tarih boyunca bizim milletimize asker millet ya da ordu millet denmiştir.

15 TEMMUZ TAM BİR MİLLİ İRADE ŞAHLANIŞIDIR

15 temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Bize düşen istiklal marşımızın mesajlarını zihniyle, kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir. Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa, ülkemiz içinde milletimizi bölmeye ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluyoruz. Tuzakların hepsi milletimizi sindirmeyi, devletimizi çökertmeyi ordumuzu etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Bölücü terör örgütünün 35 yıldır ülkemizi hedef alan saldırılarına gizli açık destek verenler suriye'de daha büyük bir tezgah kurmanın peşine düştüler.

ŞİMDİ BİZ İHA'MIZI, SİHA'MIZI DA ÜRETİYORUZ

Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, şimdi biz İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz, şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz. Ülkemize savunma sanayii ile ilgili örtülü ambargo uygulayanlar bu işin çaba, azim işi olduğunu anlayacaklar. İşte yüzde 20 yerliden başladık şimdi yüzde 70 savunma sanayii'nde yerli üretimi yapar hale geldik.

MİLLETİMİZ İLE ORDUMUZ ARASINA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Güçlü ordu sadece cesur değil aynı zamanda iyi eğitimli doğru yönetilen asker demektir. Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

TÜRKİYE NATO'YA DEĞER KATAN, GÜÇ KATAN BİR ÜLKE OLMUŞTUR

TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Türkiye NATO'ya değer katan, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece taahhütlerimize bağlı kalacağız. Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz.Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda başarısı ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan, takdirle takip edilen bir ülke durumundadır.