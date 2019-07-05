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Tacizci profesör kamu görevinden çıkarıldı

Giriş Tarihi: 5.7.2019
Tacizci profesör kamu görevinden çıkarıldı
Yüksek Öğretim Kurulu'ndan, (YÖK) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye cinsel taciz ve saldırı iddiaları nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezası verildi. YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda; YÖK'te gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda, Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' verilmesi 'oy birliğiyle' kabul edilmiştir." Bilgili'nin kamu görevinden çıkarma cezası neticesinde herhangi bir kamu kuruluşu veya vakıf üniversitesinde görev yapamayacağı öğrenildi.
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Tacizci profesör kamu görevinden çıkarıldı
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