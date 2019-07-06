Akademi dünyasından kadın üniversitesine tam destek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 için gittiği Japonya'da bulunan kadın üniversitelerinin bir benzerinin Türkiye'de de kurulması önerisine akademisyenlerden destek geldi. Erdoğan, "YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum, çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey ve Türkiye'de benzer bir adımı atmalı" demişti. Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar konuyla ilgili, "Osmanlı döneminde 'İnaf Mektepleri' adı altında vardı. 700 yıl öncesinde bu bizde mevcut. Cumhuriyetle birlikte 'kadın muallim mektebi, olgunlaşma enstitüsü, kadın teknik mektebi' adı altında birçok okul açıldı. Konuya karma eğitim bitiyor açısından bakmak haksızlık olur çünkü Atatürk'ün bile büyük önem verdiği, 1914'e kadar dönemlere damga vurmuş okullar bunlar. Akademisyen olarak bazı spesifik alanlarda kadınların ayrı ve derinlemesine ihtisaslaşması gerekli" dedi.Avşar, "Kadınlarımızın, kadın pedagojisini daha iyi bilen bir eğitim sistemi ile uzmanlaştırılması çok değerli. Üniversitelerin içinde kadın çalışmaları adı altında zaten var. Ülke olarak bu üniversitelere kadınlarımız için ihtiyacımız ortada" diye konuştu.Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ise, "Akademik yayınlarda kadın üniversitelerinin adını sıkça görüyorum. Kadınlara çok ihtiyaç olan meslek grupları var. Bu alanlarda kadının derinlemesine ihtisaslaşmasını faydalı görüyorum. Bir kadın akademisyen olarak çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Türk kadını daha çağdaş, eğitimli ve donanımlı olmalı. Bu da bunun için bir fırsat" dedi.