Bu tarihi bir görev

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlık görevine nisan ayı içerisinde hak kazanan Saadet Yüksel, önceki gün Strasburg'da düzenlenen törende yemin ederek göreve resmen başladı. Duygularını SABAH'a anlatan Yüksel, "Bugün itibariyle tarafsız ve bağımsız bir yargıç olarak yemin ettim. Türkiye adına ve şahsım için tarihi bir görev. Bu onurlu ve şerefli görevi 9 yıl ülkem için başarıyla yerine getireceğim. Görevi Türk kadını olarak devir alıyorum" dedi.Seçilmesinin hemen ardından yemin törenine kadar geçen süreçte çok fazla çevrelerden büyük destek gördüğünü belirten Saadet Yüksel, "Yemin törenimde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör gibi yargı organlarının zirvesindeki isimlerle birlikte, bürokratlarımız, çok sayıda öğrencim ve kıymetli ailem yanımda bulundu. Bugüne kadarki katılım düzeyinin en yüksek olduğu tören denildi. Bu tarifsiz bir mutluluk. AİHM'nin en genç yargıcı olarak çok çalışacağım. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğim" diye konuştu.