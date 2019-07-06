En küçük rehine abla oldu

BUGÜN NELER OLDU

DEAŞ, 11 Haziran 2014'de, Musul Başkonsolosluğu'nu basarak, 49 vatandaşımızı rehin almıştı. Rehinelerin en küçüğü ise o dönemde 9 aylık olan Ela Ecrin bebekti. Ela Ecrin 101 gün sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MİT tarafından düzenlenen ve "Ela" kod adı verilen operasyonla kurtarıldı. Ela Ecrin büyüdü ve şimdi 2 kardeşinin ablası oldu.101 günlük esaretinin ardından memleketleri Kırşehir'e dönen Emin Ercan ve Sümeyye Ercan çifti, Ela Ecrin'in ilk doğum gününü de Kırşehir'deki Kent Park'ta bulunan bir restoranda kutladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da bir süre sonra, Beştepe külliyesine davet ettiği Emin ve Sümeyye Ercan çiftinin kızları Ela Ecrin bebeği severek yakından ilgilendi. Bununla da yetinmeyen Erdoğan, bir Kırşehir gezisinde Ela Ecrin ile tekrar buluşarak, sevip oyuncak verdi. O dönemde Musul Konsolosluğun maskotu olan ve rehine kurtarma operasyonu da adını veren Ela Ecrin bebek, artık 6 yaşına geldi abla oldu. Kardeşleri Hüseyin Avni ve Yiğit Kağan'la zaman geçiren ve onlara ablalık yapan Ela Ecrin, Eylül ayında ise ilköğretim okuluna başlayacak.SABAH'a konuşan Ela Ecrin'in Annesi Sümeyye Ercan, "Kızım, Başkan Erdoğan'ı her televizyonda gördüğünde, 'anne bak dede. Anne beni dedeme götürür müsün? Çok özledim. Dedeme gidelim mi ? Dedem nerede oturuyor' şeklinde sorular soruyor" dedi.