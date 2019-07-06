Madımak’a ağlayanlar Başbağlar’ı yok saydı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te yaşanan katliam 26'ıncı yılına girdi. 100 kadar PKK'lı teröristin "Sivas'ın intikamı" notuyla giriştiği ve 33 masum sivili kurşuna dizerek ve yakarak katlettiği vahşetin acısı ilk günkü kadar taze. Başbağlar Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Genel Sekreteri Eyüp Aydınlı, katilamın tanığı olarak o anları SABAH'a anlattı. İstanbul'dan Başbağlar'a tatil için geldiklerinde teröristlerin köyü bastığını anlatan Aydınlı, "Camiden çıkan erkekleri ayrı bir yerde, kadınları ayrı bir yerde topladılar.Bizi de caminin bir köşesine aldılar. 1 saat kadar propaganda yapıp, 'okula gitmeyin, askere gitmeyin' gibi propaganda yaptılar. Ardından erkekleri ayrıca götürüp kurşuna dizdiler. 28 kişi böyle şehit oldu. 5 kişi ise ateşe verilen evlerde can verdi. Teröristler bunu 'Madımak'ın intikamı' notuyla işlediler" dedi. Katliamda dedesi ve amcasını kaybeden ve o yıllarda çocuk olan Abdullah Türkücü ise "Bölgeye asker bile 12 saat sonra geldi. Şehitlerimizi bile kamyona doldurup götürdüler" dedi. Eşini kaybeden Hafize Türkücü ise teröristleri ilk baskında asker sandıklarını dile getirdi. Türkücü, "Gelip burada herkesi katlettiler" dedi. Katliamdan sağ kurtulan Köy Muhtarı Ali Akpınar "Sivas olayında rapor hazırlayan devlet Başbağlar için hiçbir rapor hazırlamadı. Bu katliamı yok saydılar.