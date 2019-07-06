Zaman ayarlı patlama: 3 ölü

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Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, seyir halindeki otomobil infilak etti. Olayda, 3 kişi öldü. Araçtakilerin Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olduğu, aracın da gecici Türkiye plakası taşıdığı bildirildi. Olay sonrası yapılan ilk incelemelerde, patlamaya otomobil içinde bulunan el yapımı ve zaman ayarlı bombanın neden olduğu belirtildi. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Patlamaya ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araç içindekilerin "geçici koruma" kapsamında, geçici kimlikle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olduğunu duyurdu. Hatay Valiliği de patlamanın araç içindeki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını, araçtakilerin kimlik bilgilerinin de belirlendiğini duyurdu. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatılırken, araçtakiler dışında herhangi bir vatandaşın zarar görmediği öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği nokta Reyhanlı Kaymakamlığı'na yaklaşık 750 metre uzaklıkta, Cuma namazının kılındığı Fatih Sultan Mehmet Cami'sine ise 50 metre uzaklıkta bulunuyordu. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir.