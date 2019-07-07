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'dan ülkelerine 'a yeni yaptırımlar uygulaması çağrısı

Başbakanı Binyamin , Avrupa Birliği () ülkelerine nükleer anlaşmada taahhüt ettiği zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini duyuran 'a karşı yeni yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı. Uygulanan yaptırımlar sebebiyle anlaşmanın ihlal edildiğini açıklayan İran, nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (, Çin, İngiltere, ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 19:04
Netanyahu'dan AB ülkelerine İran'a yeni yaptırımlar uygulaması çağrısı

Haftalık olağan kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının "oldukça tehlikeli" bir adım olduğunu söyledi.

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İran'ı, uranyumu belirli bir seviyenin ötesinde zenginleştirmeyeceği sözünü çiğnemekle suçlayan Netanyahu, "Almanya, Fransa ve İngiltere yönetimindeki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Bu anlaşmayı siz imzaladınız ve onlar (İran) bu adımları atarsa ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylediniz. Bu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıydı. Neredesiniz?" dedi.

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NETANYAHU'NUN KORKUSU

Netanyahu, İran'ın atom bombası yapmayı hedeflediğini iddia ederek, "Uranyumun zenginleştirilmesi tek bir nedenle yapılır. O da atom bombası yapmak için." diye konuştu.

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"SİZ ANLAŞMAYA UYMAZSANIZ..."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Nükleer anlaşmada taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğini belirtmişti.

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İKİ AY SONRA YENİ BİR ADIM GELECEK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

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Netanyahu'dan AB ülkelerine İran'a yeni yaptırımlar uygulaması çağrısı
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