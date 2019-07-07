Reyhanlı patlamasında gözaltılar var! Bağlantıları araştırılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ınSuriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklandığı değerlendiren otomobilde önceki gün meydana gelen patlamada ölen 3 Suriyelinin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Terörle Mücadele polisleri, iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bağlantılı olabilecekleri kişileri gözaltına almaya başladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürürken, patlamaya ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltına alınanların olduğu bildirildi. Ancak gözaltına alınanların sayısı ve kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ölen 3 Suriyelinin cesetleri ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Patlama nedeniyle Hatay kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda güvenlik personeli Reyhanlı ilçesine kaydırıldı. Bağlar Mahallesi'ndeki semt pazarı, bu hafta kurulmadı. İlçede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılırken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve bomba yüklü olduğu ileri sürülen Suriyeli plakalı bir otomobili de arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın çevre illerinin giriş çıkışlarında da alınan önlemlerle şüpheli otomobil aranıyor.