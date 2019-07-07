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: Terör örgütüne ağır darbe

haberi: Pençe harekatı ile koordineli olarak, Irak Kuzeyi, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 7.7.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 10:31
Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe
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