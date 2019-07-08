‘Cinsel taciz’ ağına düşürüp şantaj yaptılar! İnsanları yüz binlerce lira dolandıran şebeke çökertildi

Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden Z.A., sosyal medya üzerinden tanıştığı Sevgi Çağlar isimli kişinin kendisine şantaj yaptığını, bir yıldır belirli aralıklarla şüpheliye 1 milyon 287 bin 642 lira para yolladığını ihbar ederek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Sevgi Çağlar isimli şüphelinin gerçek adının M.Ö. olduğu tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu M.Ö.'nün sosyal medya üzerinde geliştirdiği metot ile kızını ve kendisini şantaj oluşturma amacıyla yem olarak kullandığı, bunun için özellikle zengin iş adamı profilli kişileri seçtikleri anlaşıldı.

KIZINI KULLANMIŞ

Şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden maddi durumu iyi profilli kişilerle yaşı küçük kızının görüşmesini, arkadaşlık kurmasını sağladığı, kızı ile irtibata geçen kişilere kızının fotoğrafını gönderttiği, karşı taraftan da kızına resim göndermesini sağladığı belirlendi.

Şüphelinin bu sırada hiçbir şey bilmiyormuş gibi aniden yakalama izlenimi vererek durumu iyi şahsı 'seni yakaladım mahkemeye vereceğim' diyerek korkuttuğu, daha sonra bu kişileri anlaşmaya davet ettiği anlaşıldı. Şüphelinin verdiği IBAN numaralarına paraları gönderttiği, para göndermeyen kişileri de 'yaşı küçük çocuğuma internet üzerinden cinsel taciz yapıldı' diyerek şikâyette bulunduğu belirlendi.

BANKALARI PARADAN EŞİ İLE ÇEKMİŞ

Aynı yöntem ile Mersin'de de bir vatandaşı daha 518 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Cinsel tacizli, şantajlı dolandırıcılık olayını tüm aile bireyleri tarafından bilinen IBAN numaralarının da

M.Ö. isimli kadının kocası, kardeşi, görümcesi, kayınbiraderine ait olduğu tespit edildi. Müştekiler tarafından yatırılan paraların bankadan M.Ö ve kocası S.Ö. tarafından çekildiğine ait görüntülerin elde edildiği öğrenildi.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik Ankara, Kayseri ve Elazığ illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Şüphelilerin ikametlerinde birçok hesap cüzdanı, müştekilere ait olduğu düşünülen 79 bin lira para bilgisayarlar, flash bellek ve Dijital dökümanlar ele geçirildi. Konu ile ilgili Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü'nce tahkikatın devam ettiği, dolandırılan kişi sayısının artabileceği öğrenildi.