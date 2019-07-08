Ders kitapları artık poşetsiz dağıtılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, "sıfır atık" farkındalığını öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan ders kitaplarının dağıtım süreçlerine de yansıtacak. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yaklaşık 147 milyon ücretsiz ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak. Söz konusu uygulama, ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren bir yazıyla tüm il müdürlüklerine duyuruldu. Yazıda, ayrıca 8 Temmuz'dan itibaren baskısı tamamlanan ders kitaplarının il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceği, en geç 26 Ağustos itibarıyla kitapların tamamının müdürlüklerin depolarında olacağı kaydedildi. Okulların açılacağı 9 Eylül tarihi itibarıyla örgün eğitimdeki 18 milyon öğrencinin masasında ders kitapları hazır bulundurulacak. 26 Ağustos itibarıyla 146 milyon 845 bin 100 adet ders kitabının tamamı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri depolarında olacak.