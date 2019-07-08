İki kez gazi oldu, sosyal tesise alınmadı

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Şırnak'ta2012'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan, ardından da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanıp ikinci kez gazi olan Özel Harekat Polisi Erol Ay, dinlenmek için gittiği askeri sosyal tesisin kapısından, "askeri personel olmadığı" gerekçesiyle geri çevrildi. 15 gün önce eşiyle birlikte denize girmek ve dinlenmek amacıyla Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Karpuzkaldıran Askeri Sosyal Tesis'e giderek giriş yapmak isteyen ancak, alınmayan gazi, duruma tepki göstererek, "Bana askeri kimlik sordular. Çıkarıp gazilik kimliğimi gösterdim. Bu tesise daha önceleri birkaç kez gitmiştim. Girişte hiçbir sorun yaşamamıştım. Ancak şimdi kapısından bile almadılar. Görevde omuz omuzayız dinlenmeye gelince neden ayrılıyoruz" dedi.