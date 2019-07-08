Suikast timinin tek firarisi özel ekiple aranıyor

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FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "suikast timi"nin tek firari ismi. Muğla Emniyet Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından aranan Karatepe'nin, 16 Temmuz sabahı tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyinerek Marmaris'ten İzmir'e kaçtığı, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e gittiği tespit edildi. Kütahya- Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığı belirlenen firari Burkay Karatepe, kırmızı bültenle aranıyor.