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Yeni listesi açıklandı! 2019 indirimi sonrası güncel ne kadar oldu?

indiriminin sona ermesinin ardından 15 puanlık indirimin kalkmasıyla sıfır da yeniden şekillendi. Özellikle araç almayı düşünen vatandaşlar yeni listesini merakla araştırmaya başladı. ÖTV indirimi sonrası Volkswagen, Citroen, Toyota, Fiat, Renault, Peugeot, Opel Corsa, Ford ve diğer tüm marka otomobillerin güncel fiyatları listesini buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2019 sıfır !

Giriş Tarihi: 8.7.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 09:18
Yeni otomobil fiyatları listesi açıklandı! 2019 ÖTV indirimi sonrası güncel araç fiyatları ne kadar oldu?

Özel Tüketim Vergisi () indirimini uzatma süresi 30 Haziran 2019'da sona erdi. ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirimin kalkmasıyla birlikte fiyatlarda güncellendi. Bu teşvikten yararlanamayan ve sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar yeni listesini araştırmaya başladı. İşte Volkswagen, Citroen, Toyota, Fiat, Renault, Peugeot, Opel Corsa, Ford ve diğer tüm marka otomobillerin güncel fiyatları!

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Haziran 2019'da sona eren ÖTV indiriminin ardından listesi güncelledi.

İşte liste liste yeni araç fiyatları;

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Yeni otomobil fiyatları listesi açıklandı! 2019 ÖTV indirimi sonrası güncel araç fiyatları ne kadar oldu?
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