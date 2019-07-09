İHA’lar buldu, Pars ve Atmaca vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekât timleri alınan bir istihbarat üzerine Bitlis'in Tatvan ilçesi Sallıca köyü kırsalına operasyon düzenledi. 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda İHA'larla 3 kişilik terörist grubun yeri belirlendi. Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan, 181. Pars ve Atmaca Filo'ya bağlı 2 adet F-16, terörist grubu vurdu. Operasyonda teröristlere silahlar ve mühimmatler ele geçirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin Destan Koçer kod adlı Mehmet Sıddık İlçin, Ferman Tolhıldan kod adlı Yunus Seymen ve Mervan Kursınç kod adlı Ferhat Ödümlü olduğu belirlendi. İlçin'in Kandil'de bulunduğu dönemde terörist başları Murat Karayılan ve Duran Kalkan ile örgütün Türkiye sorumlusu Süleyman Şahin'in en yakındaki isimlerden biri olduğu tespit edildi. Teröristlerin 25 Haziran 2018'de Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit edilmesi, 2 askerin yaralanması, 22 Mart 2018'de Bitlis'teki Sehi Ormanları'nda Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) şehit edilmesi, 2 askerin yaralanması, 18 Ağustos 2016'da köy korucusu Müslüm Yaldız ile aynı gün el yapımı patlayıcının infilak ettirilerek 6 askerin şehit edilmesi olaylarına karıştıkları tespit edildi.