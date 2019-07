Son dakika: İmamoğlu'ndan büyük skandal! Meclis iradesini yok saydı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 23 Haziran'da yapılan seçimler sonrasında dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıdan önce Ak Partili Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından, meclis toplantısına geçildi. Toplantıya İmamoğlu başkanlık etti. Temmuz ayı toplantısı, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İmamoğlu konuşmasında, temmuz ayının yüreklerde acı izler bırakan olaylarla dolu olduğunu söyledi. 2 Temmuz'da yaşanan Sivas Olayları ile Başbağlar'da yaşanan vahşette çok canların yandığını kaydeden İmamoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de büyük acılara neden olduğunu vurguladı. Daha sonra grup konuşmalarına geçildi. Meclis kürsüsüne ilk çıkan Ak Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu oldu. 23 Haziran'da milletin iradesinin tecelli ettiğini anlatan Göksu, "Bu iradeye göre İstanbullular, kararını vermiş ve 5 yıllığına İstanbul'un icra-i faaliyetinde kimlerin sorumlu olacağını tayin etmiştir. Elbette, İstanbul halkının iradesi, her kimi seçerse seçsin bizim için saygındır ve kıymetlidir. İstanbul halkının iradesinin başımız üzerinde yeri vardır" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Tevfik Göksu'nun mikrofonunu kapattırdı

DÜNYAYA DEMOKRASİ MESAJI VERİLMİŞTİR

Seçim sonuçlarının Avrupa ve Amerika'da oluşturulmak istenen algıları yerle bir ettiğine değinen Göksu şunları söyledi: 23 Haziran seçimleri dolayısıyla özellikle altını çizerek ifade etmek isterim ki, biz AK Parti grubu olarak, milletin iradesinin tecelli etmiş olmasını hiçbir zaman hanemizde kayıp olarak görmeyeceğiz. Bunu milletin iradesinin tecelli yönünü kendi üzerimize vazifelendirilmiş, üzerimize yüklenmiş sorumluluk ve ödev olarak telakki edeceğiz. Milletini iradesini, kayıp ya da kazanç olarak değil, ödev ve sorumluluk olarak görürüz. Bu açıdan 23 Haziran seçim sonuçlarının İstanbul'umuza huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Ayrıca bu seçim Türk milletinin demokrasiyi nasıl içselleştirdiğinin de bir göstergesidir. Dünyada da oluşturulmak istenen yapılmak istenen algılara en net mesajını da vermiş oldu."

'HER HAYIRLI İŞTE MOTOR HER KÖTÜ İŞTE FREN OLACAĞIZ'

Göksu, AK Parti'nin yeni dönemde stratejisinin ise şu olacağını belirtti: "23 Haziran'da, milletimiz icra-i sorumluluğu Sayın Başkana, karar ve denetim görevini de bizlere vermiştir. Çerçevede özellikle şunu ifade etmek isterim: Biz Cumhur İttifakı'nın Meclis üyeleri olarak, İstanbul'un tarihine, kültürüne, geleceğine, vizyonuna, toplumsal değerlerine ve kente katkı sunacak hangi projeyi getirseniz, hiç tereddüt etmeden destek vereceğimizi bütün herkese ifade etmek istiyorum. Her hayırlı projede, çalışmada motor olacağız. Aynı şekilde, bu toplumun değerleriyle uyuşmayan her hangi bir öneri getirdiğinizde ise bunun geçmemesi için elimizden gelen bütün gayreti ve gücü göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Biz grup olarak İstanbul için getirdiğiniz her hayırlı işte motor, hayırlı görmediğimiz ve yanlış gördüğümüz her işte de fren görevi yapacağız. Bizler bunların yaparken, bu Meclis'teki tutumumuz asla negatif olmayacak. Asla kişisel polemiklere girmeden, İstanbul'da yaşayan her bir canlının geleceğine katkı üretecek, her şeye destek verirken şu iki temel hususa çok dikkat edeceğiz: Başkan başta olmak üzere hiçbir arkadaşımızla kişisel polemiğe girmeyeceğiz. Hiç kimsenin şahsı ve kişiliğiyle uğraşmayacağız. Asla bir siyasal fırsatçılığın peşinde olmayacağız. Çalışanların hukukunu korumak konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Sorumluluğumuzu unutmadan, İstanbulların, sesi, kulağı ve vicdanı olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız içerisinde özellikle önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunların geçmesi konusunda ise çok özel gayret göstereceğiz."

'NE KONUŞACAĞIMIZA SİZ Mİ KARAR VERECEKSİNİZ'

AK parti meclis grubu, yaz tatilinden sonra gerçekleşecek olan Eylül ayı meclis toplantısının 5 gün olmasını kanun teklif olarak sundu. Gökkuş, mevcut yasa ve temayüller gereği belediye meclisinin yine her ayın ikinci pazartesi günü, ayda 5 gün ve saat 14:00'te toplanmasını teklif ettiklerini, bunun da 'teklif karar' olarak oylanmasını önereceklerini vurguladı. Bunun konuşan Başkan İmamoğlu, meclisin, gün ve saat olarak toplanmasını belirleme yetkisinin İBB Meclisinde olmadığını savundu. İmamoğlu, "Meclisin toplanma saati ve gününü meclis belirlemez. Haftası bellidir ancak gün ve saatini başkan belirler" dedi. Başkanın açıklamasından sonra Gökkuş, İBB Meclisi'nin tüzüğünü ve ilgili belediye kanunun maddelerini okudu. CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, tüzükteki bazı tabirleri yorumladı. Oturumun, birleşimin ayrı olduğunu ve meclisin kaç gün toplanacağına karar verecek kişinin İBB Başkanı olduğunu savundu. İmamoğlu, AK Parti'nin teklifini oylatmayacağını belirterek "Meclis, beş gün boyunca toplanacak diye bir kural yok. Bunu belirlemek de sizin hakkınız değildir. Bence beş gün boyunca toplanmasına, belediye koridorlarının kulise dönmesine gerek yok. Gündem bittiyse toplantıyı sürdürmenin anlamı yok. Bunu neden takıntı yaptınız?" diye konuştu. 15 yıl boyunca Meclis'te birinci başkan vekili olarak görev yapan ve hali hazırda bu görevi sürdüren Göksel Gümüşdağ, belediyenin temayülleri gereği, meclisin nasıl, kaç gün ve hangi saatlerde toplanacağına meclis üyelerinin karar verebileceğini kaydetti. Gümüşdağ, "Grup sözcümüzün teklifinden bur anormallik yok. Bu teklifi yapabilir. Ben özellikle meclisin çalışmalarına seçilmişlerin hukukuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Tecrübeli bir meclis başkanı olarak eylül ayıyla ilgili olarak ve diğer aylarda Büyükşehir Belediyesinde muazzam bir yoğunluk oluyor. Dolayısıyla bu meclisin 5 gün toplanmasını ve halkımızın bu canlı yayınlarla bu çalışmaları izlemeleri en doğal hakkıdır" diye konuştu. Ayrıca söz almak isteyen Tevfik Göksu'ya ise 'Tartışma bitmiştir' diyerek mikrofonun kapatılmasını istedi. Bunun üzerine Tevfik Göksu da "Ne konuşacağımıza siz mi karar vereceksiniz? dedikten sonra sesi kısıldı. Daha sonra ise AK Parti Grup sözcüsü Gökkuş, "Görevi icra etmeme ve ihlal ettiğinizden, meclisin iradesini yok saymaktan" dolayı suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti. Toplu ulaşımın milli ve dini bayramlarda ücretsiz olmasına ilişkin teklifler okunarak gündeme alındı ve ilgili komisyonlara havale edildi. Tekrar söz alan Göksu, şunları kaydetti: "Öncelikle 10 yıldır bu, Büyükşehir Belediye Meclisinde görev yapıyorum. 10 yıldır sizin oturduğunuz yerde meclis başkanımız ya da meclis başkan vekillerimiz oturdu. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin sözünün kesildiğini görmedim. Bu Meclis, sizinle buna da tanıklık etti. Demokrasi anlayışınız bu demek ki. Diğer taraftan herhangi bir polemik olmaması açısından biz meclis çalışmaları açısından basındaki beyanınız üzerine bu teklifi getirdik. Keşke grup başkan vekillikleri olarak tartışıp bunu gündeme getirseydik. Ancak bu tartışma zemini oluşmadı. Şu anda siz, meclisin iradesini engelleyerek teklifi gündeme almadınız. Bu hukuken bir suçtur. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyorum."

'ÇALIŞANLARA BASKI YAPILIYOR TAKİPÇİSİYİZ'

CHP grubunun konuşmasından sonra söz alan AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "23 Haziran'dan sonra tıpkı 31 Mart'ta sonraki süreçte olduğu gibi bir sendikanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza yönelik baskı ve mobbing uygulaması söz konusudur. Biz Ak Parti Grubu olarak bu süreci önemle takip edeceğiz. Çalışanlarımızın haklarını korumasında da elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

MECLİSTEN BORÇLANMA YETKİSİ İSTEDİ



Ekrem İmamoğlu, konuşmaların ardından bir sunum yaptı. Sunumda İBB'nin borç batağında olduğunu iddia etti. Kurtuluşun ise borçlanma olacağını belirtti. Ancak yaptığı sunumdaki teknik ve sayısal hatalar ise Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı tarafından tek tek gözler önüne serildi. Tevfik Göksu ise "Biz size pırıl pırıl bir belediye verdik. Vaatlerinizin takipçisi olacağımızı belirttik. Eğer İBB başarısız ve borç içinde olsaydı, İstanbul'un suları akmazdı, sokaklarında çöp dağları olurdu. Doğal gaz verilemezdi. Toplu ulaşım ya aksardı ya da iptal olurdu. Siz bu zamana kadar ben maaş alamıyorum diyen bir İBB çalışanı gördünüz mü? Siz hiç suyu akmayan, doğal gazı verilmeyen bir vatandaş gördünüz mü? Vaatlerinizi yapamayacağınız için bir bahane arıyorsanız suçlama yapmayınız. Hem bizden borçlanma yetkisi isteyeceksiniz hem de azarlayacaksınız. Ama merak etmeyin biz istediğiniz borçlanma yetkisine 'Evet' oyu vereceğiz.