Uluslararası medyanın Türkiye operasyonları

BUGÜN NELER OLDU

SETAtarafından hazırlanan "uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları" raporu, yabancı medya kurumlarının Türkiye aleyhine propaganda yaparken kullandığı yanlı ve yanlış argümanları ortaya çıkardı. Yargılamaları devam eden ve ceza alan suçlulardan yana tavır koyan İngiliz BBC, 15 Temmuz sonrası skandal haberlere imza attı. "Darbe girişimi sonrası OHAL'le değişen hayatlar" başlığıyla haber yapan BBC, devletin örgüt üyeleri ile değil masum insanlarla uğraştığı algısı yarattı. Alman DW ise terör örgütlerini meşrulaştırırken askeri operasyonları hedef aldı, güvenlik operasyonlarını Kürtlere yapılıyormuş gibi lanse etti. Rusya merkezli Sputnik çalışanları da Suriye rejimi yanlısı paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tüm yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'nin başarılı projelerine gölge düşürmek için manipülasyonda ortak dil kullanması ise gözden kaçmadı.