15 Temmuz’da büyük buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı netleşti. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Ankara ve İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılacak. Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki Şehitler Abidesi'ndeki törende yer alacak. Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerin de bulunacağı törenin ardından Millet Camisi'nde şehitler için okunan hatimlerin duasına iştirak edecek. Erdoğan, daha sonra TBMM'deki özel oturumu izleyecek. Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilerin bombaladığı, daha sonra yeniden yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü hizmete açacak.

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesinden çarpıcı görüntüler

Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul'daki ilk adresi ise, darbe girişimi gecesi geldiği ve 15 Temmuz gecesi yaşanan direnişi yönettiği yer alan Atatürk Havalimanı olacak. Havalimanında düzenlenecek dev buluşmaya şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılacak. Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçerek buradaki Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacak. Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar sergilenecek. Müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile bilgi verilecek bölümler de yer alacak.