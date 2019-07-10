Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geride kalan bir yıllık sürede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tuttuğunu belirterek, "Güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü Türkiye bir güneş gibi doğmuştur" dedi. Bahçeli dün partisinin grup toplantısında konuştu. İşte özetle söyledikleri:

SİSTEM TUTTU: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2023'ün emniyetli ana kulvarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli misyon ve vizyonumuzla 2053 ve 2071 hedeflerinin temellerini kazacak, alt yapısını oluşturacak, siyasi uzlaşmayı kurumsallaştıracaktır. Geride kalan bir yıllık sürede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmuş, uyum ve uygulama süreci kazasız belasız mesafe almıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin terennümü, tecellisi ve teminatıdır. Güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü Türkiye bir güneş gibi doğmuştur.







TARAFSIZ BİR CUMHURBAŞKANI GÖSTERSİN: CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Yani partisiyle bağı kesilmeliymiş. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa, Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız Cumhurbaşkanı göstersin? Bununla birlikte taşıdığı ve işgal ettiği makam ve mevki ne olursa olsun her devlet ve siyaset adamı hukuka uymakla mükelleftir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıvranması, huzursuz olması, keyfinin kaçması, kriz ayinine çıkması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır. Millet zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sevmiş, benimsemiş, geleceğini bu yeni sistemde görmüştür. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki: "Eski sisteme dönülmesiyle ilgili bir talebimiz olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikâyetçiydik." Madem rahatsızdın, bu kadar beyhude çırpınışa ne gerek vardı?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

GİZLİ HESAP: Genel başkanından rol kapmak için durum ve fırsat gözleyen İstanbul'un yeni Belediye Başkanı da, boş zamanlarında makamına uğrarken, geri kalan zamanlarında üstüne vazife olmayan her şeyle uğraşmaktadır. İstanbul'u halletmiş olacak ki, Diyarbakır'a gitmek istediğini söyleyerek, "Bu toplumu barıştırmamız lazım" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Hatta dilinin altındaki baklayı çıkarmış ve şöyle konuşmuştur: "Yarınlarda siyasette bir başka alanda başarı elde edebilir miyim sorusunun kriteri İstanbul'daki başarımdır." Maksat hizmet değil, gizli ve adrese teslim hesaptır. Terörist Demirtaş hasreti ise bu şahısta günden güne kabarmaktadır.



ADAMLIK DEĞİLDİR

CHP inkar etse de, Türkiye ekonomisi çok cepheli bir kuşatma ve saldırı altındadır. Ekonomik tetikçiler, sermaye çeteleri, ulus ötesi şirket ve bankalar operasyonun içindedir. CHP'nin ve diğer zillet partilerinin bu operasyona mihmandarlık yapmaları adamlık değildir, millilik değildir, doğru değildir, siyaset hiç değildir.