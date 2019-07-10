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Son dakika: Terör örgütü 'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin hale getirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 20:35 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 20:40
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında hava destekli sürdürülen operasyon kapsamında 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonda bir grup terörist tesbit edildi. Hava desteği sağlanan operasyonda 5 teröris ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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