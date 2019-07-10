Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında hava destekli sürdürülen operasyon kapsamında 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürdüğü operasyonda bir grup terörist tesbit edildi. Hava desteği sağlanan operasyonda 5 teröris ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.