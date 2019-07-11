Adnan Oktar’ın ağabeyine ‘ajan’ davası

Adnan Oktar Terör Örgütü grubunun lideri Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar örgütün eski üyesi Ceylan Özgül'le davalık oldu.

Ceylan Özgül örgütten geçtiğimiz yıllarda ayrılmış ve örgütün kirli yüzünü bazı televizyonlara çıkarak anlatmıştı. Oktar'ın evinde zorla tutulduğunu, defalarca tecavüze uğradığını ve örgüt üyesi olduğu dönemde işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Yaptığı açıklamalarla aylarca gündemden düşmeyen Özgül, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında yine televizyonlara çıkarak yapılan operasyon için geç kalındığını söyleyerek örgüt hakkında konuşmaya devam etmişti.

ÖRGÜTÜ ELEŞTİRİNCE CASUS İLAN ETTİ

Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar yapılan operasyon sırasında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar ve müritleri hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden ateş püsküren Kenan Oktar, "Ceylan Özgül bir İngiliz casusu olarak içerimize sızmıştır" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti.

2,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığa başvuran Özgül'ün şikayeti sonrası Kenan Oktar hakkında 'Hakaret' suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.