Erdoğan’dan milletvekillerine: Bizi bölemezler

BUGÜN NELER OLDU

Başkan REcep Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle üçüncü buluşmasını dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, 79 milletvekili katıldı. İki saatten fazla süren toplantıda Erdoğan bazı milletvekillerinin parti kurma çalışmalarını hatırlatarak "Hiç bunlara prim vermeyin. Geçmişte de bu partiyi terk edenler oldu. Benim sınıf arkadaşım (İdris Naim Şahin) olan bir arkadaşımız da parti kurmuştu. Hatırlayan var mı? Biz birlik beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz... Başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Hedefleri bizi bölmek ama bizi bölemezler" dedi. Milletvekilleri, bakanlara, bürokratlara ulaşamamaktan ve illerin sorunların çözülememesinden yakınınca Erdoğan, "İlk kabine toplantısında bu konuda uyarıda bulunacağım" diye konuştu. Bir milletvekili yeni sistemi kötülemek için sosyal medyada algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek , "Cumhurbaşkanı yılda 30 bin imza atıyor" denildiğini söyledi. Erdoğan bunun üzerine "30 bin imza iyiymiş. Ama doğru değil. Yılda attığım imza 2 bin 806" yanıtını verdi. Toplantının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarıyla ilgili "Arkasında büyük bir halk desteği var. Aksaklık, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek" dedi. Çelik, Erdoğan'ın,sistemin meşruiyetiyle ilgili bir tartışma peşinde koşulması değil, sistemin verimliliğiyle ilgili pozitif önerileri varsa herkesle görüşülebilir diye bir ifade kullandığını belirtti.