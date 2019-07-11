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'nün hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi çift tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Ankara'da düzenlenen operasyonda "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ile eşi Ş.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 17:11
FETÖ'nün hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi çift tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan çift hakim karşısına çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

AYDIN’DA FETÖ'NÜN HÜCRE EVİNE OPERASYON

KENDİSİ MAHREM İMAM, EŞİ KADINLARDAN SORUMLU!

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, terör örgütünün Çankırı yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. "örgüt yöneticiliği", kentteki kadınlardan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Ş.Y. ise "örgüt üyeliği" suçlarından tutuklandı.

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BASKIN YAPILAN EVDE SAHTE KİMLİKLER VE DİJİTAL MATERAL BULUNDU

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 9 Temmuz'da, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenlenmiş, operasyonda şüpheli çift yakalanmıştı. Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler, bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirilmişti.

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FETÖ'nün hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi çift tutuklandı
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