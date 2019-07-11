Gölbaşı kahramanları secde ederek şehit oldu

Ankara Gölbaşı Özel Harekât ve Havacılık Daire başkanlıkları... 51 polisi şehit verdiğimiz, yüreklerimizin dağlandığı nokta. Sağ kalan polislerin sabaha kadar Ankara sokaklarında hainlerle çarpıştığı kahramanların görev yeri.
O kanlı hain gecenin tanıkları yaşananları SABAH'a anlattı:
'ONLAR ŞEHİT BEN ŞAHİT'
Özel Harekat Başkanlığından Gazi Kasım Biner (55)
: Kızımı
"Beni evde yalnız bırakma" demesine
rağmen görevimin başına geldim.
Havacılık bombalanmıştı, yangın tüplerini
alıp koştuk. Onu söndürdükten
sonra 00.03'te önüme bomba düştü.
Yaralandım, yüzde 80 işitme kaybı
yaşadım. Profesyoneliz ama hiçbir
zaman bir anda 44 arkadaşımızı
bu şekilde şehit vermedik. Onlar
şehit oldu ben şahit oldum.
Alev topuna dönüşen arkadaşlarımı
unutamıyorum.
Kulaklarımda hala o
yangın içinden yükselen
Kelime-i Şehadet sesleri
var. Sağ kalıp da göreve gitmek
için araçlara binen arkadaşlarımız
o araçlarda yandı,
çıkanlar ise secdeye vararak şehit
oldu. Gözyaşları içinde sağ kalanları
Ankara'nın çatışma olan yerlerine
gönderdim. O gece benim dışımda rütbeli
kalmadı, hepsi şehit oldu. 17-25'ten
sonra atılan adımlarla buradaki güçlerini
yitirdiler. Burayı bu yüzden bombaladılar,
çünkü karşı güç buradaydı.
O gece kahramanca şahadete yürüyen arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu hendek operasyonlarında gazi olmuştu.
YARALI, YARALIYI TAŞIYORDU
Gazi Özel Harekatçı Orhan Petek
: Çevre aydınlatmaları kapattım, uçaklar göremesin diye. O ara patlama oldu, 50 metre yakınıma, savrulmuşum. Kendime geldim, yaralarıma rağmen yaralıları taşımaya başladım. O sıra taşıdığım yaralı polisler "Ağabey biz artık işimiz bitti, sen bizi bırak kendini kurtar" dedi. Bayılmışım, o sıra iç kanama geçiriyormuşum. Eşim ağlıyor uyandım, meğer oğlum da yaralanmış ikimizin başında duruyormuş. Haberim yoktu. Oğlum gazi oldu, sonrasında özel harekatçı oldu. Ben gaziliğin manevi onurunu taşıyorum ama devletimden maaş istemedim, reddettim maaşı, benim ihtiyacım yok, devletime zeval gelmesin.
ETRAFIMDA ŞEHADET SESLERİ GÖZLERİMDE YAŞ
Özel Harekat Polisi Mehmet Açıkdaş (46):
En çok canımızı acıtan
şeylerden biri de bombalamanın
ardından şehit olan arkadaşlarımızın
üzerindeki mühimmatların
halen patlıyor olmasıydı. Ve
biz hiçbir şey yapamıyorduk.
Şehitlerimizin Kelime-i
Şehadet getirme anlarını
unutamıyorum,
o alev
topunun
içinde Allah
Allah sesleri yükseliyordu.
Genç bir kardeşim
elini kaldırdı "Ağabey buradayım"
dedi. Yanına gittik, elini
tuttuk ama o ara şahadet getiriyordu.
Etrafımda şahadet sesleri, gözümde
yaş. Halen sağ olanları kendi imkanlarımla
hastaneye taşımaya çalıştım. Biz sevdiğimizi
koruruz, bizim sevdiğimiz vatandır... O gece ya ölecek
ya kalacaktık, vatan ya bizim olacaktı ya da
başkasına kalacaktı. Bu toprakları kolay kazanmadık,
bugün bu ihaneti de aklımızda tutarak
vatan için bir ve bütün olmalıyız. Hepimizi
tüm şehitlerimizle birlikte o gece alevlerin
içinde şahadet getirerek can verenlere
borcumuz var.
KANDİL'E ATAMADILAR AMA BİZE ATTILAR
Havacılık? Daire Başkanı Uygar ?Elmastaşı:
17-25 Aralık sonrası İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı oldum. 2016 mayısında ayında Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'na atandım. O gün 19.30'da Tunceli bölgesinde görevki helikopterimize telsizden, "Siz nasıl uçuyorsunuz. Askeri uçuşlar bir tehdit sebebiyle kesildi" denilmiş. Hava kuvvetleri uçuşları tehdit için kestiklerini ama tehdidin ne olduğunu söylemediler.
Saat 22.00'de iki F-16'nın Külliye üzerinde alçak uçuş yaptığını gördüm. İşte o an darbe girişimi olduğunu anladım. Ardından tüm personeli çağırdım. 23.08'de çok büyük bir patlama ile sarsıldık. Teknisyenlerimiz uçuşa hazırlamak için apronda yakıt ikmali yapıyorlardı. 7 polisimi kasten hunharca şehit ettiler.
Henüz çatışma yokken darbeciler burayı bombaladı. Özel harekât bizim vurucu gücümüz. Özel harekât ve havacılık daire kritiktir. Onları durduracak en etkili güç buradaydı. Gücü kırma adına burayı bombaladılar.
Kandil'e atamadıkları bombaları bize attılar. PKK gibi FETÖ de ülkemizi bölmeye çalışan, bölücülerle işbirliği yapan terör örgütüdür. Hendek olaylarında asker ve polislerimizin şehit olduğu olaylarda yanlış karar verenlerin hain olduğu sonradan ortaya çıktı. Şehit verilen operasyonların başındaki birkaç kişi dışındakileri FETÖ üyesi olmaktan ihraç edildi ya da hapse atıldı.
O gece darbecilerle iş birliği için helikopter kalkmadı. Bizi takip eden uçaklara karşı polislerimi ağaçların altında topladım, tüfek dağıtımı yaptım. Yöneticilerin çoğunu şehit veren polisler memleket sevgisi ile mücadeleye devam etti. Bu olayı unutturmamak önemli.