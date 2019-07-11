Gölbaşı kahramanları secde ederek şehit oldu

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Gölbaşı Özel Harekât ve Havacılık Daire başkanlıkları... 51 polisi şehit verdiğimiz, yüreklerimizin dağlandığı nokta. Sağ kalan polislerin sabaha kadar Ankara sokaklarında hainlerle çarpıştığı kahramanların görev yeri.O kanlı hain gecenin tanıkları yaşananları SABAH'a anlattı:: Kızımı"Beni evde yalnız bırakma" demesinerağmen görevimin başına geldim.Havacılık bombalanmıştı, yangın tüplerinialıp koştuk. Onu söndürdüktensonra 00.03'te önüme bomba düştü.Yaralandım, yüzde 80 işitme kaybıyaşadım. Profesyoneliz ama hiçbirzaman bir anda 44 arkadaşımızıbu şekilde şehit vermedik. Onlarşehit oldu ben şahit oldum.Alev topuna dönüşen arkadaşlarımıunutamıyorum.Kulaklarımda hala oyangın içinden yükselenKelime-i Şehadet seslerivar. Sağ kalıp da göreve gitmekiçin araçlara binen arkadaşlarımızo araçlarda yandı,çıkanlar ise secdeye vararak şehitoldu. Gözyaşları içinde sağ kalanlarıAnkara'nın çatışma olan yerlerinegönderdim. O gece benim dışımda rütbelikalmadı, hepsi şehit oldu. 17-25'tensonra atılan adımlarla buradaki güçleriniyitirdiler. Burayı bu yüzden bombaladılar,çünkü karşı güç buradaydı.O gece kahramanca şahadete yürüyen arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu hendek operasyonlarında gazi olmuştu.: Çevre aydınlatmaları kapattım, uçaklar göremesin diye. O ara patlama oldu, 50 metre yakınıma, savrulmuşum. Kendime geldim, yaralarıma rağmen yaralıları taşımaya başladım. O sıra taşıdığım yaralı polisler "Ağabey biz artık işimiz bitti, sen bizi bırak kendini kurtar" dedi. Bayılmışım, o sıra iç kanama geçiriyormuşum. Eşim ağlıyor uyandım, meğer oğlum da yaralanmış ikimizin başında duruyormuş. Haberim yoktu. Oğlum gazi oldu, sonrasında özel harekatçı oldu. Ben gaziliğin manevi onurunu taşıyorum ama devletimden maaş istemedim, reddettim maaşı, benim ihtiyacım yok, devletime zeval gelmesin.En çok canımızı acıtanşeylerden biri de bombalamanınardından şehit olan arkadaşlarımızınüzerindeki mühimmatlarınhalen patlıyor olmasıydı. Vebiz hiçbir şey yapamıyorduk.Şehitlerimizin Kelime-iŞehadet getirme anlarınıunutamıyorum,o alevtopununiçinde AllahAllah sesleri yükseliyordu.Genç bir kardeşimelini kaldırdı "Ağabey buradayım"dedi. Yanına gittik, elinituttuk ama o ara şahadet getiriyordu.Etrafımda şahadet sesleri, gözümdeyaş. Halen sağ olanları kendi imkanlarımlahastaneye taşımaya çalıştım. Biz sevdiğimizikoruruz, bizim sevdiğimiz vatandır... O gece ya ölecekya kalacaktık, vatan ya bizim olacaktı ya dabaşkasına kalacaktı. Bu toprakları kolay kazanmadık,bugün bu ihaneti de aklımızda tutarakvatan için bir ve bütün olmalıyız. Hepimizitüm şehitlerimizle birlikte o gece alevleriniçinde şahadet getirerek can verenlereborcumuz var.17-25 Aralık sonrası İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı oldum. 2016 mayısında ayında Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'na atandım. O gün 19.30'da Tunceli bölgesinde görevki helikopterimize telsizden, "Siz nasıl uçuyorsunuz. Askeri uçuşlar bir tehdit sebebiyle kesildi" denilmiş. Hava kuvvetleri uçuşları tehdit için kestiklerini ama tehdidin ne olduğunu söylemediler.Saat 22.00'de iki F-16'nın Külliye üzerinde alçak uçuş yaptığını gördüm. İşte o an darbe girişimi olduğunu anladım. Ardından tüm personeli çağırdım. 23.08'de çok büyük bir patlama ile sarsıldık. Teknisyenlerimiz uçuşa hazırlamak için apronda yakıt ikmali yapıyorlardı. 7 polisimi kasten hunharca şehit ettiler.Henüz çatışma yokken darbeciler burayı bombaladı. Özel harekât bizim vurucu gücümüz. Özel harekât ve havacılık daire kritiktir. Onları durduracak en etkili güç buradaydı. Gücü kırma adına burayı bombaladılar.Kandil'e atamadıkları bombaları bize attılar. PKK gibi FETÖ de ülkemizi bölmeye çalışan, bölücülerle işbirliği yapan terör örgütüdür. Hendek olaylarında asker ve polislerimizin şehit olduğu olaylarda yanlış karar verenlerin hain olduğu sonradan ortaya çıktı. Şehit verilen operasyonların başındaki birkaç kişi dışındakileri FETÖ üyesi olmaktan ihraç edildi ya da hapse atıldı.O gece darbecilerle iş birliği için helikopter kalkmadı. Bizi takip eden uçaklara karşı polislerimi ağaçların altında topladım, tüfek dağıtımı yaptım. Yöneticilerin çoğunu şehit veren polisler memleket sevgisi ile mücadeleye devam etti. Bu olayı unutturmamak önemli.