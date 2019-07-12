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hayatını kaybetti! Dengir Mir Mehmet Fırat , kaç yaşındaydı ve ?

Edinilen son dakika bilgisine göre, eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Mersin milletvekili , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün, Başkan Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabah saatlerinde Ankara Bayındır Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Ünlü siyasetçinin ölümünün ardından, hayatı ve siyasi kariyeri hakkında araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Dengir Mir Mehmet Fırat ve ?' sorusu cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? İşte, bugün hayatını kaybeden ünlü siyasetçi hakkındaki merak edilen detaylar ve hayatı...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 08:48
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti! Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı olan, 2015 seçimlerinde ise HDP'den Mersin milletvekili olan seçilen Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ankara Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Dengir Mir Mehmet Fırat'ı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti. Ünlü siyasetçinin hayatının kaybetmesinin akabinde, kendisine yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir ve neden öldü?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

HDP'nin Twitter hesabında yapılan açıklamada "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fırat'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Edinilen bilgiye göre, Fırat, Bayındır Hastanesi'nde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi Ali, annesinin ismi Münevver'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

2015 yılında Halkların Demokratik Partisi'ne katılmış ve 2015 seçimleri için milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.

22 Haziran 2015 tarihinde Halkların Demokratik Partisi tarafından 30 Haziran 2015'te yapılacak TBMM başkanlık seçimleriiçin TBMM başkan adayı olarak gösterildi. Seçimde 1. turda 81, 2. turda 80 ve 3. turda 78 oy alarak seçimi kaybetmiştir. 4. tura, 3. turda 4. olduğu için; yani 1. veya 2. olamadığı için katılamamıştır. 21 Kasım 2015 tarihinde Halkların Demokratik Partisi tarafından 22 Kasım 2015'te yapılacak TBMM başkanlık seçimleri için TBMM başkan adayı olarak gösterildi.

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Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti! Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
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