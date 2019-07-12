Göksu: Sadece KİPTAŞ İBB’nin borcunu öder

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CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı'nın, 'İBB'nin bugün 30 milyar TL borcu var' iddiasına AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu sert tepki gösterdi. Göksu "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar lira borcu var' deniliyor. İnsaf. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu yok. O bahsettiğiniz borç, 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödemesi gereken borçtur. 2036 yılına kadar İBB'nin gelirleri ne kadar? İBB'nin şu ana kadar günü geçmiş 5 milyar 800 milyon lira borcu var. Sadece KİPTAŞ'a kalan konutların bedeli bu kadar. İnsaflı olmak lazım. 'Yüklü borç' diye tarif ettiğiniz o borçları İBB'nin karşılayacak çok daha fazla kaynağı, imkanları ve gücü var. Manipülasyon yapmak çok doğru değildir" dedi.