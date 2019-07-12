Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Göksu: Sadece KİPTAŞ İBB’nin borcunu öder

Göksu: Sadece ’nin borcunu öder

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
Göksu: Sadece KİPTAŞ İBB’nin borcunu öder
CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı'nın, 'İBB'nin bugün 30 milyar TL borcu var' iddiasına AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu sert tepki gösterdi. Göksu "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar lira borcu var' deniliyor. İnsaf. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar borcu yok. O bahsettiğiniz borç, 2036 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödemesi gereken borçtur. 2036 yılına kadar İBB'nin gelirleri ne kadar? İBB'nin şu ana kadar günü geçmiş 5 milyar 800 milyon lira borcu var. Sadece KİPTAŞ'a kalan konutların bedeli bu kadar. İnsaflı olmak lazım. 'Yüklü borç' diye tarif ettiğiniz o borçları İBB'nin karşılayacak çok daha fazla kaynağı, imkanları ve gücü var. Manipülasyon yapmak çok doğru değildir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Göksu: Sadece KİPTAŞ İBB’nin borcunu öder
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN