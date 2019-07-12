KADEM’den çirkin iftiralara cevap: Alnımız açık yüzümüz ak

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Kadınve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve iddialara cevap verdi. Derneğin kurulmasından beri pek çok haksız eleştiri ve iftiraya maruz kaldıklarını belirten Gümrükçüoğlu şunları söyledi:Dernek binası KADEM Vakfı'nın mülküdür. Vakfa yapılan bağışlarla özel bir şahıstan satın alınmıştır. Yani kamudan tahsisli değil. İddialardaki gibi kira söz konusu değil. Derneğimizin giderleri Dernekler Masası, vakfımızın giderleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce denetlenmekte. Buna rağmen bağımsız denetçi marifetiyle de dernek ve vakfımızı rutin olarak denetime tabi tutuyoruz. Alnımız açık yüzümüz ak.KADEM hiçbir uluslararası vakıftan fon almadı, başvuruda da bulunmadı. Ancak ülkemizde son derece rahat şekilde çalışmalar yürüten pek çok vakıf bu tür uluslararası vakıflardan fonlanmaktadır. KADEM'in kaynağını "Soros" ifadesiyle bir arada zikretmek iftiradır.Toplumsal cinsiyet derken eşcinselliği ya da cinsiyetsizleştirmeyi kastettiğimiz iması akla ziyan bir iddia. Burada duruşumuz çok net; eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir. Yeni bir cinsiyet üretmeye çalışmak, bunu meşru kılmak ve yaratılışı değiştirmeye yeltenmek kimsenin haddi değildir.İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı tarih 2011. O tarihte henüz KADEM kurulmamıştı. Sözleşmenin bizim elimizden çıktığı iddiası komiktir.Kamu spotlarımızda tüm erkekleri hayvanlara benzettiğimiz iddiası var. Kadın da erkek de bizim inancımıza göre eşrefi mahlukattır. Hedefimiz şiddet uygulayan erkekler.Herkesi, haberlerin kaynağını sorgulama alışkanlığı kazanmaya ve Müslümanca bir sosyal medya ahlakı geliştirmeye çağırıyoruz.