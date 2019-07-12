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Türk takımı dünya birincisi oldu

Türk takımı, 'da düzenlenen 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada, "yenilebilir ambalaj" projesiyle madalya aldı. Japonya, , Çin ve Rusya gibi rakipleriyle yaptıkları mücadele sonucunda başarıya imza atan öğrenciler, aynı zamanda projelerini anlatmak için ile iletişime geçme imkanı buldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 19:03
Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

Çevre Koleji Lise Robotik Takımı, "First Lego League Asia Pacific Open Championship" turnuvasında, "yenilikçi çözüm" dalında dünya birincisi oldu.

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Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Mahir Karalar da öğrencileri makamına kabul ederek tebrik etti.

"YENİLEBİLİR AMBALAJ"

Türk takımı, Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenen 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı robotik yarışmada, "yenilebilir ambalaj" projesiyle madalya aldı.

NASA'DA PROJELERİNİ ANLATACAKLAR

Japonya, Güney Kore, Çin ve Rusya gibi rakipleriyle yaptıkları mücadele sonucunda başarıya imza atan öğrenciler, aynı zamanda projelerini anlatmak için NASA ile iletişime geçme imkanı buldu.

Bu arada robotik takımın yarışma etaplarından biri olan kültürel etkinlik kapsamında sergilediği zeybek gösterisi de yoğun ilgi gördü.

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Türk robotik takımı dünya birincisi oldu
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