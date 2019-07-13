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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan etkinliğine davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişiminin 3. yılında 'nda düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti. Altun, Twitter paylaşımında, milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazdığını belirtti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 21:36 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 22:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

Destanın üçüncü yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla etkinlik düzenleneceğini aktaran Altun, "Saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz etkinliğine davet

15 TEMMUZ GECESİNİN VİDEOSU...

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 15 Temmuz gecesine dair görüntülerden derlenen videoya da yer verdi.

KLİPTE O ANLAR YER ALIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşları Atatürk Havalimanı'na davet ettiği videonun da kullanıldığı klipte, "Destan kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz'un kahramanları Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızla Atatürk Havalimanı'nda buluşuyor. Haydi İstanbul. 80 milyon tek yürek, 'vatan bizim, irade bizim' diye haykırmak için buluşmaya..." cümleleri seslendirildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet
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