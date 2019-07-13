Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren grubu kabul etti

Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren grubu kabul etti

Başkan , hac vazifesini yerine getirmek için 'dan bisikletlerle yola çıkan hacı adaylarını, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 20:00
Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren grubu kabul etti

Başkan Erdoğan, Londra'dan 7 Haziran'da bisikletleriyle yola çıkan ve 60 günde Medine'ye ulaşmayı hedefleyen 8 kişilik "Tour de Hajj" grubu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

İNGİLİZ MÜSLÜMANLARLA SOHBET ETTİ

Erdoğan, Türkiye'nin 15. durakları olduğunu belirten İngiliz Müslümanlarla sohbet etti. Grup, Rabia işareti yaparak Erdoğan ile fotoğraf çektirirken, bazıları Erdoğan ile öz çekim yaptı.

Rotalarında toplamda 6 bin 500 kilometrelik yol ve 17 ülke olan 8 İngiliz Müslüman'ın, İstanbul, Bursa ve Konya'daki dini mekanları ziyaret ettikten sonra Suriye ve Irak üzerinden bisiklet yolculuğu mümkün olmadığı için uçakla Mısır'a geçerek yollarına devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan, Medine'ye doğru pedal çeviren grubu kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN