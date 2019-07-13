FETÖ’ye ankesör operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir teğmen ve 48 astsubay hakkında gözaltı kararı aldı. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 46'sının görevde olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu kaydedildi.Öte yandan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi dün yaptığı olağanüstü toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumunu görüştü. İncelemenin ardından ilk derece mahkemelerinde görevli 9 hakim ve savcının, FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle görevden uzaklaştırımalarına karar verildi.