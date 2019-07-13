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'nin cenazesi Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi

Başkan , tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar 'nin 'ndaki defin işlemlerine katıldı, ruhuna Yasin okudu. Erdoğan, merhum Başbakanlardan 'ın mezarını da ziyaret etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 19:16

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi.

Mehmed Şevket Eygi'nin naaşı, Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ve protokol üyeleri de defin törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, defin işleminin ardından Eygi'nin kabri başında Yasin-i Şerif okudu, dua etti.

Katılımcılar, dualar eşliğinde Eygi'nin kabrine toprak attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Mezarlıktan çıkarken vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verildi
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