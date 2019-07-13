Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti! Mehmet Şevket Eygi kimdir? İşte hayatı

Gazeteci, yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören yazar, dün akşam 22.30'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı.

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti

Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

GAZETECİ YAZAR SADIK ALBAYRAK: FİKİR VE DÜŞÜNCE DÜNYAMIZA IŞIK TUTAN BİR ADAMDI



Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Eygi'nin vefatı üzerine A Haber Televizyonu'na bağlandı ve Eygi hakkında şöyle konuştu: "Şevket Bey'i ben 60'lı yıllardan beri tanırım. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunudur. Ve onlara göre karşı cenahta olmasından dolayı Galatasaray'dan nasıl böyle biri çıkar diye üzüntü duyarlardı. Ama o siyasal bilimleri kazandı. Biz onu gençken, İstiklal Gazetesi'ni çıkartırken tanıdık. O günden itibaren fikir ve düşünce dünyamıza ışık tutan bir adamdı."

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Mehmet Şevket Eygi'yi anlattı

Usta yazarın vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhterem Mehmet Şevket Eygi Beyi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mevla gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Bakab Albayrak mesajında "Çok kıymetli mütefekkir Mehmet Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ! MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 7 Şubat 1933, Ereğli / Zonguldak doğumlu. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey'in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.