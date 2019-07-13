S-400 sisteminin ilk parçaları geldi Türkiye daha güvenli

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Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacını karşılamak için Rusya'dan aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk malzemeleri, dün Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na getirildi. ABD'nin baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen S-400'lerin devreye girmesiyle birlikte Türkiye hava savunması daha güvenli olacak. Kısa süre sonra nakledilecek gelecek ikinci parti malzemelerin ardından 192 füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak.Rusya ile 11 Nisan 2017'de imzalanan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik anlaşmasında dün önemli bir aşama kat edildi. Milli Savunma Bakanlığı, sözleşme kapsamında S-400 birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na sistemlerin intikalinin başladığını açıkladı. S-400 sisteminin ilk parti ekipmanları dün Rusya'dan üç kargo uçağıyla Mürted Hava Meydanı'na getirildi. S-400 parçaları Mürted Hava Meydanı'ndaki hangara taşındı. S-400 malzemelerinin sevkiyatı üç parti halinde tamamlanacak. Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek.192 füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak. S-400 malzemelerinin teslimatının tamamlanmasının ardından Rus uzmanların da katılımıyla kurulum işlemlerinin yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda Türk uzmanlar Rusya'da S-400 ile ilgili eğitim aldı.Temmuzağustos döneminde yaklaşık 80 Türk askeri uzmanının daha S-400 ile ilgili aynı merkezde eğitim göreceği belirtildi.Türkiye ile ABD arasındaki gerilim konularından birini S-400 meselesi oluşturdu. ABD, S-400'lerin alınması halinde F-35 savaş uçaklarının teslimatınun durdurulması dahil çeşitli yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'daki G-20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmede S-400 konusunu ele almıştı. Trump, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğuna vurgu yaparak, Obama döneminde Türkiye'nin isteğine rağmen Patriot Hava Savunma sistemi alımına izin verilmediğini söyleyerek bu konuda Türkiye'ye adil davranılmadığının altını çizmişti. ANKARAS-400 sistemi, dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 sistemi teslimatına ilişkin, "(S-400 anlaşması) Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Uçak izni olsun, gelecek personel izni olsun, bu konularla ilgili süreçler de devam ediyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" dedi.BİR NATO yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye'nin S-400 almasından dolayı 'endişeli' olduklarını söyledi. S-400 sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu söyleyen NATO yetkilisi, "Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO'nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir" dedi.RUSYA Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde S-400 parçalarının ilk partisi 12 Temmuz 2019'da Türkiye'ye teslim edilmiştir. Sistemin geri kalan parçalarının Türkiye'ye teslimatı, Türk tarafı ile imzalanan sözleşmenin şartlarıyla kati bir uygunluk içerisinde, üstünde mutabık kalınan süreler içerisinde gerçekleştirilecektir" denildi.RUSYA'NIN Duma milletvekili, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye ilk teslimatının başlangıcının, Ankara ve Moskova arasında karşılıklı yarar sağlayan anlaşmanın göstergesi olduğunu belirtti. Şvıtkin, "Bu, Türkiye'nin ABD'yi nasıl memnun edeceğinden değil, ülkesinin güvenliğinden 'endişe duyduğunun' bir göstergesidir" dedi.SETA Genel Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal İnat, "S-400'ler dışarıdan ve içeriden gelen baskılara rağmen Türkiye'ye teslim edildi. Türkiye'nin ihtiyaçları nerede gerekliyse orada konuşlandırılacak. S-400'lerin teslim edilmiş olması, Türkiye'nin egemen bir ülke olduğunu ispatlamış oldu. ABD'den gelen baskılara rağmen S-400'lerin teslim alınmış olması, Türkiye'nin egemenliği tescil edilmiş anlamına geliyor" dedi.