Son dakika haberi: Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihi açıklandı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar

Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberi… Askerlik görevini icra etmek isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren kalıcı bedelli askerlik sistemi hakkında heyecanla beklenen detaylar belli oldu. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar sorusunun cevabı yanıtını buldu. Yeni askerlik sistemi ile yürürlüğe giren kalıcı bedelli askerlik ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman başlıyor?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

31 BİN TL olacağı konuşulan bedelli askerlik başvuru ücreti fiyatı bugün net olarak açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni askerlik sistemi ile birlikte yürürlüğe giren bedelli askerlik başvuru tarihi de açıklandı.

İşte tüm detaylar;