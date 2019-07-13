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Son dakika haberi: başvuru ve kura tarihi açıklandı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar

Yeni askerlik sisteminin mecliste kabul ederek yasalaşmasının ardından ile ilgili detaylarda büyük merak konusu haline gelmişti. Bugün ajansların geçtiği son dakika haberine göre tarihi yanı sıra ‘’bedelli askerlik ücreti ne kadar’’ sorusu da yanıtını buldu. Askerlik görevini icra etmek isteyen milyonlarca bireyi yakından ilgilendiren son dakika haberini ayrıntıları burada! İşte 2019 yeni askerlik sistemi ile ilgili tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 13.7.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 13:57
Son dakika haberi: Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihi açıklandı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar

Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberi… Askerlik görevini icra etmek isteyen birçok kişiyi yakından ilgilendiren kalıcı sistemi hakkında heyecanla beklenen detaylar belli oldu. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar sorusunun cevabı yanıtını buldu. Yeni askerlik sistemi ile yürürlüğe giren kalıcı bedelli askerlik ücreti ne kadar? Başvurular ne zaman başlıyor?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

31 BİN TL olacağı konuşulan ücreti fiyatı bugün net olarak açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni askerlik sistemi ile birlikte yürürlüğe giren bedelli askerlik başvuru tarihi de açıklandı.

İşte tüm detaylar;

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Son dakika haberi: Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihi açıklandı! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar
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